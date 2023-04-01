Довкола Бахмута і в самому місті тривають жорсткі бої.

Російські окупанти мають незначні перемінні успіхи у битві за Бахмут, але місто захопити не можуть.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

Маляр зазначила, що ситуація на сході у районах ведення оборонної операції залишається досить складною.

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"Агресор проводить основні наступальні дії одночасно на чотирьох напрямках, а саме: Лиманському, Бахмутському, Мар’їнському та Авдіївському. Переважно не має успіху", - повідомила Маляр.

"Найбільші зусилля зосереджує на встановленні контролю над Бахмутом, намагається просуватись до центральної частини міста, на окремих ділянках має незначні перемінні успіхи. Але захопити місто не може. Довкола і в самому місті тривають жорсткі бої", - наголосила заступниця міністра.

Також ворог веде наступальні дії в районі Авдієвки з метою оточити місто та блокувати шляхи постачання.

Крім того, бої тривають у Білогорівці та у Мар‘їнці.

Бої за Бахмут: актуальні дані

За даними аналітиків ISW, українські сили відновили свої позиції навколо Бахмута Донецької області. Втім, російські війська мають деякі успіхи у самому місті.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня Маляр заявила, що українська оборона міста Бахмут у Донецький області призводить до того, що час грає проти російських загарбників.

На думку військового льотчика-інструктора і полковника запасу ЗСУ Романа Світана, російським військам нереально взяти в оточення Бахмут. Для того, щоб оточити місто-фортецю ворожим силам потрібно близько 30 км запасу по фронту, що неможливо навіть з технічної точки зору, оскільки з двох сторін ворог буде атакований українськими гарнізонами.

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