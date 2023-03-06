Командувач Сухопутних військ вкотре відвідав підрозділи, які обороняють цей напрямок.

У неділю, 5 березня, командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав частини, які обороняють Бахмут та підступи до міста.

Як повідомляє Military Media Center, за його словами, бої за Бахмут досягли найвищого рівня напруження.

"Ворог кинув у бій додаткові сили "Вагнера". Наші воїни мужньо боронять позиції на півночі Бахмута, намагаючись не допустити оточення міста", - зазначив Сирський.

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Генерал зауважив, що український опір на цьому плацдармі триває вже декілька місяців. Увесь цей час спроби ворога захопити місто розбивались об стійкість наших воїнів. Оборонці Бахмута завдали значних втрат ворогу, знищили велику кількість техніки, змусили кидати у бій найкращі штурмові підрозділи "Вагнера" та зменшили наступальний потенціал противника.

Бої за Бахмут: яка ситуація в місті

Запеклі бої за Бахмут точаться з літа минулого року. Ворог докладає зусиль над оточенням міста, але йому це не вдається. Попри чутки про те, що ЗСУ готуються виходити з Бахмута через загрозу оточення, боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії України Володимир Назаренко заявив, що Збройні сили України завдають ворогу значних та помітних втрат на Бахмутському напрямку.

Водночас німецьке видання BILD, посилаючись на джерела в українських політичних колах, повідомило, що нібито між Зеленським та Залужним існують розбіжності щодо оборони Бахмута. Перший, за даними видання, наполягає на тому, щоб продовжувати боротися за місто. Другий нібито вважає за доцільне вивести захисників України звідти.

Сьогодні президент зібрав Ставку задля вирішення долі Бахмута. Зазначажться, що оборонна операція та подальше посилення позицій українських військ у Бахмуті мають продовжитися. Залужний погодився з цим, спростовуючи таким чином інформацію ЗМІ.

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