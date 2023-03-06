На оборону міста кинули свіжі штурмові сили.

Після місяців запеклих боїв за Бахмут здавалося, що наближається кульмінація. Російські війська наблизилися до оточення міста, а деякі українські підрозділи вийшли звідти. Однак нові штурмові сили ЗСУ пішли в контрнаступ та відтіснили загарбників.

Як пише New York Times News, вранці суботи, 4 березня, українські десантно-штурмові бригади пішли в атаку. На вихідних до контрнаступу в напрямку Бахмута приєдналися сотні українських військових, атакуючи з землі та обстрілюючи позиції росіян артилерією з навколишніх пагорбів.

"Українське командування визнало, що їхні сили в Бахмуті все ще стикаються з ризиком оточення, але бої минулих вихідних показали, що військові, які здивували світ своєю наполегливістю, ще не готові здавати Бахмут", - зазначає видання.

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NYT зазначає, що до посилення атаки на росіян українські сили рушили відбивати окупантів від останньої головної магістралі до міста. Це зберегло як лінію постачання, так і шлях виходу для них, якщо командування вирішить відступити.

"Я впевнений, що Бахмут витримає. У нас достатньо сил, щоб відкинути ворога від цього міста, але це залежить від завдань командування, чи то утримання міста, чи то максимальні втрати ворогу", - сказав полковник Євген Межевікін, командир зведеної тактичної групи, яка веде бойові дії в Бахмуті.

Водночас солдати зізналися журналістам, що втомилися від наземних атак, але здаватися не готові.

Як розповідають військові, на Бахмутському напрямку триває переважно артилерійська війна. При цьому командири не приховують, що війську бракує боєприпасів, хоч ситуація й не критична.

"Підрозділам довелося навчитися розумно поводитися зі своїми боєприпасами. Це постійне планування, розрахунок витрати боєприпасів", - сказав командир відомого бойового підрозділу десантно-штурмового батальйону "Айдар" майор Олександр Панцирний.

При цьому воїни розповідають, що окупанти зовсім не шкодують свого особового складу, навіть найпрофесійніших штурмовиків.

"Противник посилав в атаку по 20 хлопців по шість-сім разів на день. Уявіть собі: приходить двадцять осіб, ми їх вбиваємо. Через п'ять хвилин приходить ще 20 осіб, ми їх вбиваємо. За годину ще 20. Їм байдуже на людей", - розповів командир роти Олександр.

Видання констатує, що Україна змогла використати Бахмут як поле для вбивства величезної кількості новомобілізованих російських солдатів та "вагнерівців".

"Ми зламали їм хребет; ми вбили весь їхній військовий склад", – сказав майор Панцирний.

Росіяни просувалися завдяки чисельній та технічній перевазі, попри втрати. За словами військових, інколи окупанти могли знищити увесь квартал міста, щоб ліквідувати одного українського снайпера.

Кілька місяців важкої та виснаженої боротьби відчутні під час спілкування з військовими. Хоч кількість втрат України невідома, газета пише, що є "ознаки напруження багатьох підрозділів через втрати та виснаження".

"Ми втомилися. Ви повинні знати правду. Вони вбивають нас", - вигукнув механік Ярослав під час спілкування із журналістами в одному з містечок.

Бої за Бахмут

З кожним днем ситуація в Бахмуті стає напруженішою, ходили чутки про те, що командування ЗСУ готує військо до відходу. Втім, на оборону Бахмута кинули елітні українські підрозділи. Як повідомив боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії України Володимир Назаренко, Збройні сили України завдають ворогу значних та помітних втрат на Бахмутському напрямку.

Сьогодні німецьке видання BILD, посилаючись на джерела в українських політичних колах, повідомило, що нібито між Зеленським та Залужним існують розбіжності щодо оборони Бахмута. Перший, за даними видання, наполягає на тому, щоб продовжувати боротися за місто. Другий нібито вважає за доцільне вивести захисників України звідти.

Однак ці чутки спростувалися. Президент зібрав Ставку задля вирішення долі Бахмута. Зазначажться, що оборонна операція та подальше посилення позицій українських військ у Бахмуті мають продовжитися. Залужний погодився з цим, спростовуючи таким чином інформацію ЗМІ.

Вчора командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав частини, які обороняють Бахмут та підступи до міста. Він зауважив, що бої за Бахмут досягли найвищого рівня напруженості.

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