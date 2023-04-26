На бойовому чергуванні у Чорному морі знаходяться чотири кораблі супротивника, зазначили у ВМС ЗСУ.

У Чорному морі кількість ракетоносіїв РФ скоротилася до двох.

Про це повідомляє прес-центр командування Військово-морських сил Збройних сил України. Як зазначається, станом на 11:30, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває чотири ворожих кораблі, серед яких два - носії крилатих ракет "Калібр". Їх загальний залп - до восьми ракет.

В Азовському морі ситуація без змін - знаходиться один ворожий корабель. У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до чотирьох російських кораблі, з них один - носій "Калібрів", загальний залп - до 16 ракет.

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Ситуація у Чорному морі - зараз це треба знати

Як повідомляв УНІАН, ввечері 25 квітня у Чорному морі корабельне угруповання ворога було збільшено до 13 одиниць, а кількість ракетоносіїв - удвічі - до чотирьох.

Росіяни вже не раз бали по Україні крилатими ракетами, зокрема, з Чорного моря. Через ворожі удари є багато руйнувань, постраждалих та жертв. Захисники української держави вже ліквідували 911 крилатих ракет супротивника.

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