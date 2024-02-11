Загалом у Чорному морі понад 10 ворожих кораблів.

Продовжується війна в Україні проти РФ, і станом на 8 ранку в Чорному морі перебуває 14 ворожих кораблів серед яких 4 - це носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп ракет складає до 32.

Про це повідомила прес-служба ВМС ЗСУ у Facebook у неділю, 11 лютого. "В Чорному морі 14 ворожих кораблів серед яких 4 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 32 ракет", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в Азовському морі перебуває 1 ворожий корабель. "РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р., вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - додали у ВМС.

Відео дня

Триває війна в Україні - останні новини, які варто прочитати

Крім того, повідомлялося, що російські загарбники, попри потужний шторм, вивели у Чорне море фрегат "Адмірал Макаров".

За даними начальника об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, російські окупанти економлять крилаті ракети "Калібр" морського базування з кількох причин. Зокрема, через те, що можуть завантажувати їх на кораблі-ракетоносії лише в окупованому Севастополі, але для росіян це місце вже небезпечне.

Вас також можуть зацікавити новини: