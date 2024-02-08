Окупанти не заводять свої кораблі в Севастополь, оскільки не воліють зайвий раз ризикувати, зазначила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України.

Російські окупанти економлять крилаті ракети "Калібр" морського базування з кількох причин, зокрема, через те, що можуть завантажувати їх на кораблі-ракетоносії лише у поки ще окупованому РФ Криму - в Севастополі, а для бортів це місце вже небезпечне.

Крім того, економія "Калібрів" може свідчити про те, що супротивники здатні здійснити удар, під час якого нададуть перевагу саме ракетам морського базування, розповіла очільник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"…ми розуміємо, що обслуговування ракетоносіїв та ракетних установок, зокрема перезавантаження "Калібрів", вони мають проводити у Севастополі. Поки що вони не налагодили в Новоросійську, там де базується переважно весь флот, такої логістики, і означає це, що вони повинні ризикувати, заводячи кораблі-ракетоносії, зокрема, в пункти базування, де вже не почуваються так спокійно", - сказала вона.

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Гуменюк підкреслила, що саме у Севастополі залишається вся інфраструктура, пов'язана з цими заходами, і супротивники "воліють не ризикувати зайвий раз". "Крім того, розуміємо, що це може бути така економія, пов'язана з переорієнтацією ворожих дій у майбутньому. Якщо зараз відбувається досить системний терор з використанням ракет повітряного базування, то не виключено, що в якійсь з атак може бути віддано перевагу саме морським ракетам", - додала керівник Об'єднаного координаційного прес-центру.

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Спікер Військово-морських сил України - капітан-лейтенант Дмитро Плетенчук, говорив, що кораблі Чорноморського флоту РФ "втекли" у Новоросійськ після ударів по Криму, але ворог так і не розв'язав проблему із завантаженням на них ракет "Калібр". Офіцер підкреслив, що ракети цього типу залишилися у Севастополі.

6 лютого в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії українські воїни у Чорному морі вивели з ладу 33% бойових кораблів супротивника.

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