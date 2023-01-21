За добу росіяни вбили 3 жителів Донеччини та поранили 4.

Російські окупанти неодноразово атакували підконтрольні Україні населені пункти в Донецькій області, спричинивши значні руйнування.

Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, зокрема, Костянтинівка зазнала 2 ракетних удари. Внаслідок атаки пошкоджено дитсадок та коледж. Водночас постійні обстріли тривають у Парасковіївці (Соледарська громада).

"В Авдіївці вночі тривали хаотичні обстріли, а на ранок місто зазнало 4 обстрілів з "Градів". На Горлівському напрямку у Бахмуті росіяни поцілили в багатоповерхівку — вбили 2 людей, поранено 3. У Нью-Йорку пошкоджено 3 будинки", – написав він.

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Крім цього, напередодні ввечері росіяни обстріляли Курахове — поцілили у 2 приватні будинки та торговий павільйон, пошкодили 6 багатоповерхівок. На Лисичанському напрямку пошкоджено багатоповерхівку у Лимані та 3 приватні будинки у Дробишевому. Тривають обстріли Торського і Зарічного, а також Сіверська.

"Всього за добу росіяни вбили 3 жителів Донеччини, поранили 4", – додав Кириленко.

Голова ОВА також опублікував фото, на яких можна побачити наслідки ворожої атаки по містах Донецької області.

Ситуація в Донецькій області

На Донеччині довгі місяці повномасштабної війни тривають запеклі бої. Попри значні втрати, окупанти не полишають намірів захопили всю територію області. За даними канадської розвідки, це наразі головна мета, на якій зосереджені росіяни.

Щодня окупанти атакують українські міста на Донеччині (найактивніше - на Бахмутському та Авдівському напрямках), вбиваючи мирних мешканців області та знищуючи їхнє житло і майно.

Тільки минулої доби Бахмут та десятки населених пунктів на цьому напрямку зазнали десятків атак окупантів, низка населених пунктів на Авдіївському напрямку потрапили під ворожий вогонь.

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