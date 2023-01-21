Атак окупантів зазнали десятки населених пунктів Донецької області.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах більш як 10 населених пунктів.

Як йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, протягом доби противник завдав 7 ракетних (3 з яких по містах Краматорськ і Гуляйполе) та 15 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню (зокрема, по цивільній інфраструктурі Нікополя).

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Роздолівка, Васюківка, Красна Гора, Ягідне, Бахмут, Предтечине, Водяне і Мар’їнка на Донеччині", – йдеться в зведенні.

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На цьому напрямку крім Бахмута атак окупантів зазнали десятки населених пунктів Донецької області: Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора, Північне, Залізне, Курдюмівка та Майорськ.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка, на Новопавлівському – Вугледар, Богоявленка та Велика Новосілка Донецької області.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках, тут тривають важкі бої.

Ворог намагається захопити Бахмут впродовж останніх місяців, однак українські воїни героїчно захищають українську фортецю. У надії змінити ситуацію окупанти, для яких ця операція вже коштувала забагато, намагаються обійти місто та, за словами військових експертів, вдаються до спроб видавлювання українських військ.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак порівнював бої на цьому напрямку з "верденською м'ясорубкою" через величезні втрати з боку ворога.

Як констатувала служба розвідки Німеччини, успіх окупантів на Бахмутському напрямку може обернутися справжньою катастрофою для України, адже це дозволить росіянам просунутися далі вглиб України.

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