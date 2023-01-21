Російська армія вже почала наступ, хоч і не такий масштабний, як заявляли кремлівські пропагандисти, вважає ізраїльський військовий аналітик Ігаль Левін в ефірі "Еспресо". За його словами, йдеться про Запорізький напрямок, що підтверджують опосередковано й дані Генштабу.
"Саме у Генштабі повідомляють про те, що окрім Бахмутського напрямку, бойові дії також активізувались в Запорізькій області. Тобто, за офіційною інформацією, росіяни вже розпочали наступ. Він поки безрезультативний, і матимемо надію, що таким і залишиться", - пояснив Левін.
Однак ресурсів на поновлення широкомасштабного наступу на Україну у Росії немає.
"Всього цього не буде. З 300 тисяч росіян, яких вони мобілізувати, вони змогли зібрати лише 250 тис. Цієї цифри вистачить лише, щоб поповнити втрати на тимчасово окупованих територіях. Їм потрібно хоч якось втримати ці території й все. Про великий наступ не може йти й мови", - додав Левін.
А проте, на думку аналітиків Інституту вивчення війни, російські війська на Запорізькому напрямку готуються до довгострокової оборони, попри заяви щодо нібито "територіальних придбань". Вказується, що "переможні" повідомлення рашистських "блогерів" та офіційні дані Генштабу з приводу відбитих атак на Запоріжжі розходяться.
Канадська розвідка теж підтверджує, що війська РФ на Запорізькому напрямку більше зосереджені на будівництві фортифікаційних споруд, що ніяк не узгоджується з заявами пропагандистів про наміри іти у весняний наступ на цьому напрямку.
Зараз Росія більше зосереджена на загарбанні Донецької області, йдеться у зведенні розвідки. "Слабо оснащені і недостатньо навчені сили Росії, найімовірніше, не зможуть провести успішний наступ на Запорізькому напрямку найближчими місяцями", - вважають розвідники.
Війна в Україні – актуальне
Російське командування продовжує стирати армію у штурмах на Бахмутському напрямку. Генштаб сьогодні вранці прозвітував про відбиття чергових атак окупантів.
Через неможливість захопити Бахмут, російські терористи намагаються обійти його і фактично витиснути українські сили під загрозою оточення.
На думку німецьких спецслужб, успіх окупантів на Бахмутському напрямку може обернутися справжньою катастрофою для України, адже це дозволить росіянам просунутися далі вглиб України.