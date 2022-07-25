Відзначається, що вибухи також чули в Миколаєві.

Російські окупанти в ніч на 25 липня знову вдарили по Харків. У місті пролунала серія вибухів.

Про це повідомляє Суспільне.

За даними видання, всього було більше 20 ударів. Зазначається, що вибухи прогриміли переважно на південний схід від Харкова. При цьому зазначено, що частина вибухів могла пролунати за містом.

Повітряна тривога в Харкові та Харківській області тривала з 03:02 до 03:47. За попередніми даними, росіяни запускали ракети з Бєлгорода.

Крім того, місцеві Telegram-канали повідомив про вибухи в Харкові.

Як раніше повідомляв УНІАН, 15 травня 227-й батальйон 127-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Харкова витіснив російських окупантів і вийшов на ділянку державного кордону. Відтоді окупанти не перестають завдавати ударів по Харківщині.

Генштаб ЗСУ попередив, що на Харківщині російські війська намагаються перешкодити ЗСУ вийти до державного кордону. Водночас голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синегубов підкреслив, що російські загарбники з травня не підійшли до Харкова ні на метр. Місцеві бійці готові до найжорсткіших протистоянь Росії.

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