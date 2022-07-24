Він закликав мешканців Харкова частіше користуватися метро.

Росіяни цілеспрямовано б'ють у Харкові по місцях скупчення людей.

Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.

За його словами, харківянам потрібно побудувати графік пересування містом з врахуванням найголовнішого - щоб він був безпечним.

"Цей терор проти нас триватиме. А наше головне завдання зараз – вижити та жити. Побудуйте свій графік пересування містом таким чином, щоб мінімізувати ранкові поїздки наземним транспортом. Найчастіше користуйтеся метрополітеном – на сьогодні це найбезпечніший спосіб пересування", - рекомендував мер.

У разі, якщо потрібні продукти чи інша допомога – працюють міські управління соцзахисту та волонтерські організації. "Ви завжди можете туди звернутися і вам допоможуть", – закликав Терехов.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові минулого тижня російські окупанти два дні поспіль обстрілювали зупинки громадського транспорту, внаслідок чого загинули шестеро людей, ще 26 отримали поранення.

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