У Харкові почали досудове розслідування за фактом артобстрілу житлових будинків у Основ'янському районі міста.
Про це повідомили в облпрокуратурі.
За даними слідства, 25 березня російські окупанти в черговий раз обстріляли житлові будинки і цивільну інфраструктуру Харкова. Внаслідок цього загинуло 5 мирних мешканців.
Крім того, пошкоджено будинки та транспортні засоби.
Яка ситуація в місті та області
Харків став одним з найбільш постраждалих від російського "визволення" міст. Окупанти застосовують реактивні системи "Град" й "Ураган". Раніше внаслідок артилерійського обстрілу було пошкоджено меморіал у Дробицькому яру, де свого часу було розстріляно від 16 до 20 тисяч жертв Голокосту.
В області тривають бої в Ізюмі. Попри пропагандистські заяви окупантів, що вони взяли місто, Збройні Сили України тримають свої позиції в цьому напрямку.
26 березня з Харкова курсують безкоштовні евакуаційні поїзди зі станції "Харків Пасажирський". Черги на поїзди досить великі.