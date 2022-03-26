За даними ООН, з початку російської агресії в Україні загинуло понад 900 мирних жителів.

У Харкові почали досудове розслідування за фактом артобстрілу житлових будинків у Основ'янському районі міста.

Про це повідомили в облпрокуратурі.

За даними слідства, 25 березня російські окупанти в черговий раз обстріляли житлові будинки і цивільну інфраструктуру Харкова. Внаслідок цього загинуло 5 мирних мешканців.

Крім того, пошкоджено будинки та транспортні засоби.

Яка ситуація в місті та області

Харків став одним з найбільш постраждалих від російського "визволення" міст. Окупанти застосовують реактивні системи "Град" й "Ураган". Раніше внаслідок артилерійського обстрілу було пошкоджено меморіал у Дробицькому яру, де свого часу було розстріляно від 16 до 20 тисяч жертв Голокосту.

В області тривають бої в Ізюмі. Попри пропагандистські заяви окупантів, що вони взяли місто, Збройні Сили України тримають свої позиції в цьому напрямку.

26 березня з Харкова курсують безкоштовні евакуаційні поїзди зі станції "Харків Пасажирський". Черги на поїзди досить великі.

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