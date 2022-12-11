В результаті ударів по місту спалахнула пожежа.

Російські окупанти в ніч на 11 грудня обстріляли об'єкт критичної інфраструктури в Херсоні. В результаті енергетики залишилися без автомобілів.

За словами голови ОВА Ярослава Янушевича, росіяни знищили три службових авто енергетиків, пошкоджено ангар та ще п'ять машин. На місці попадання снарядів виникла пожежа. Вогонь охопив 30 квадратних метрів.

На місце події виїхали рятувальники, їм вдалося оперативно ліквідувати пожежу.

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Крім того, повідомляється, що ворог за минулу добу, 10 грудня, здійснили 45 обстрілів Херсонщини.

"Російські окупанти 45 разів обстріляли територію Херсонської області. Били з артилерії, РСЗВ, танків і мінометів", - зазначив Янушевич.

Він вказав, що росіяни знову атакували житлові квартали Херсона - ворожі снаряди потрапили в пологове відділення лікарні, кафе, інфраструктурний об'єкт, приватні та багатоквартирні будинки.

Глава ОВА повідомив, що за минулу добу через російські обстріли в області двоє людей загинули, ще п'ятеро жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Ситуація в Херсоні - що відомо

За 9 грудня окупанти понад 50 разів обстріляли звільнену частину Херсонської області, внаслідок чого вісім людей отримали поранення.

За минулу добу, 10 грудня, в результаті російських обстрілів частина Херсона залишилася без електропостачання, без світла залишилися майже 2,6 тисячі абонентів.

Крім того, російські окупанти обстріляли пологове відділення лікарні у Херсоні. Будівля пошкоджена, медпрацівники, пацієнти та діти не постраждали.

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