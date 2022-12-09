Обійшлося без постраждалих.

Російські окупанти обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Понад 12 годин тривоги і обстріл трьох громад. Російські окупаційні війська вночі знову скерували свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольський район. Накрили вогнем Мирівську, Червоногригорівську та Нікопольську громади. Люди вціліли. У Червоногригорівській громаді побиті кілька приватних будинків і гаражів, обірвана лінія електропередач. В інших - деталі обстрілів з'ясовуються", - повідомив він.

Відео дня

Резніченко також зазначив, що в інших районах області обійшлося без надзвичайних ситуацій і наразі спокійно.

Крім того, як повідомив повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Telegram, вночі ворог обстріляв Херсон, завдав ударів по цивільній інфраструктурі.

"Ніч у Херсоні пройшла неспокійно, під звуки вибухів від ворожих прильотів. Орки знову били по цивільній інфраструктурі. На відміну від цих терористів, ЗСУ завдали кілька успішних ударів по військових цілях, розташованих на тимчасово окупованих територіях. Звільнення всієї області - питання часу. Допомагаємо ЗСУ та наближаємо нашу перемогу!", - повідомив він.

Війна в Україні: що варто знати

Зазначимо, що українські військові продовжують відбивати атаки окупантів. Так, загарбники втратили пораненими 240 осіб в результаті ударів ЗСУ по зосередженню загарбників у районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудне, Пологи та Василівка Запорізької області.

Наразі просування ЗСУ уповільнилося через погодні умови. Ця "оперативна пауза" може зіграти на "руку" Кремлю, переконані аналітики Інституту вивчення війни.

Наразі російські війська втратили в Україні понад 93 тисячі особового складу та тисячі одиниць техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: