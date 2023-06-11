Іван Федоров вказав, що окупанти продовжують кошмарити жителів міста.

Російські окупанти продовжують кошмарити жителів Мелітополя. Загарбники збільшили кількість блокпостів та посилили обшуки.

"Встановлюють блокпости, зупиняють авто, перевіряють салон, багажник, документи і телефони", - повідомив мер Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

При цьому він зазначив, що окупанти облаштували блокпости по всьому місту і збільшили кількість своїх патрулів. Він вказав, що росіяни зупиняють кожного жителя міста для перевірок.

Федоров також повідомив, що росіяни вриваються в будинки з обшуками навіть посеред ночі.

"Десятки людей після перевірок потрапляють в комендатуру, подальша їхня доля невідома", - підсумував чиновник.

Ситуація в Мелітополі - останні новини

Раньше жителі Маріуполя повідомили, що місто перетворилося на страшну версію СРСР, де репресії і злидні доповнюються тотальними руйнуваннями навколо.

При цьому 30-річна мешканка Мелітополя розповіла, що в місті росіяни влаштували місцевим жителям терор. За її словами, окупанти намагаються змусити всіх отримати російські паспорти, відсутність яких дуже ускладнює городянам життя.

Лякають загарбників і часті "прильоти" по їх складам.

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