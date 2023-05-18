Сьогодні все місто живе в очікуванні повернення ЗСУ, але не всі цьому раді.

Під російською окупацією Маріуполь перетворився на "похмуру версію Радянського Союзу". Про це жителі міста розповіли британському виданню Guardian на умовах анонімності.

"Я відчуваю себе так, немов потрапив в якийсь страшний затоплений і забитий колгосп. Магазини примітивні, а ціни астрономічні. Це місто не те, що я знав. Люди не ті. Все змінилося. У мене постійне відчуття, що я хочу додому", – розповів один з жителів Маріуполя.

За словами людей, окупанти знесли понад 300 багатоповерхівок, зруйнованих російськими ударами під час облоги міста. Центр Маріуполя перетворився на"суцільну пустку". На стінах вцілілих адміністративних будівель і шкіл окупанти вивісили портрети російського диктатора Володимира Путіна і ватажка донецьких терористів Дениса Пушиліна.

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Квартири в декількох відремонтованих багатоповерхівках були надані колабораціоністам. Частина жителів продовжували тулитися в напівзруйнованих дев'ятиповерхівках, призначених до знесення, без опалення та світла. Інші були змушені переїхати до переповнених гуртожитків, де чоловіки та дружини були розділені та розміщені в одностатевих кімнатах.

За словами нинішніх і колишніх жителів Маріуполя, напередодні повномасштабного вторгнення Росії в минулому році громадська думка в Маріуполі була розділена 50/50 – на тих, хто підтримував Київ, і тих, хто симпатизував Путіну. Навесні 2022 року близько половини населення міста втекло до підконтрольних Україні районів та країн Європи.

За словами самих маріупольців, від російських бомбардувань у місті загинуло 100 000 – 120 000 осіб, що значно перевищує офіційну цифру в 21 000 осіб, названу українською владою. Одна людина сказала виданню, що від 25% до 30% його друзів і знайомих загинули.

В даний час з 480 тисяч довоєнного населення міста в Маріуполі залишаються близько 120 000 жителів. З них близько 20% підтримували Збройні Сили України і чекали звільнення, розповів житель. З решти 80%, що залишилися в місті, половина заявляє, що вони байдужі до політики, а друга половина щиро підтримує російську окупацію.

"Ця остання група зараз становить більшість. Вони дуже бояться контрнаступу. Настрої в Маріуполі різко змінилися. Рік тому всі думали, що Росія переможе. Іншого сценарію не було. Тепер навіть ті, хто підтримує Путіна, розуміють, що щось відбувається, і що Росія дійсно може програти. Вони бояться, що буде битва [за Маріуполь]. Вони зрозуміли, що, коли територія знову стане українською, їм кінець. Їм доведеться покинути свої будинки і назавжди виїхати в Росію", – розповів співрозмовник видання.

Крім самих маріупольців За останній рік до Маріуполя переселилося близько 50 000 росіян.

"Ці приїжджі поняття не мають про те, що сталося. Вони дивляться пропаганду по телевізору і думають, що нас врятували від неонацистів", — сказала одна людина.

Тим часом, Кремль займається ідеологічною обробкою молоді. Школи та дитячі садки знову відкрилися за російською програмою, а українська мова була заборонена.

"Промивання мізків дуже сильне. Дітям кажуть, що президент Росії найкращий, а в Україні повно поганих людей і фашистів. Це як в СРСР. Є чужі гасла. Незмінні тільки математика і фізика", – кажуть городяни.

Місцеві жителі визнають, що через рік після захоплення міста Росією ознак активності українських партизан мало. Але окупанти займаються репресіями-заарештовують і катують будь-кого, хто може мати проукраїнські погляди. Виїхати з Маріуполя можна тільки в Росію, пройшовши довгу і небезпечну перевірку ФСБ.

Більшість прийняли російські паспорти. За словами жителів, без нього було неможливо отримати пенсію, отримати доступ до медичних послуг або навіть купити або продати автомобіль. Літні люди отримували пенсію в розмірі 10 000 рублів на місяць.

"Ми живемо економно. Хліб, вода, трохи ковбаси. Ось і все. Ми не можемо дозволити собі розкіш", — розповів житель міста.

Одна з жителів міста розповіла, що нещодавно відвідала Маріупольський пляж, який колись був популярною зоною відпочинку, де сім'ї і пари купалися і відпочивали влітку.

"Я пішла з сестрою. Там нікого не було. Він був абсолютно порожній. Всі бояться, що можуть бути гранати або міни. З одного боку було жахливо, з іншого круто бути одному. Мені хотілося плакати", - розповіла жінка.

Ситуація в Маріуполі - останні новини

За словами радника мера Маріуполя, російські окупанти проводять масове перекидання техніки через місто. У напрямку Бердянськ-Пологи та Волновахи зафіксовано переміщення вантажівок з живою силою та БТРів. Також, за словами Андрющенка, росіяни відновили тактику нічних пересувань.

Крім того, російські окупанти в очікуванні контрнаступу ЗСУ активно зміцнюють оборонні споруди у Маріуполі. Вони встановлюють захисні споруди по всьому місту та навколо нього. В основному росіяни встановлюють бетонні доти з кулеметами біля мостів.

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