Українські військові успішно припинили спробу противника.

В Одеській області російські окупанти намагалися висадити з моря диверсійно-розвідувальну групу.

Про це повідомив УНІАН офіцер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров.

За його словами, ворог зробив спробу висадити в Одеському регіоні на швидкісних катерах диверсійно-розвідувальну групу. Однак Збройні сили України операцію противника припинили.

"Вони отримали гідну відсіч", - сказав Назаров.

За словами офіцера, ворог продовжує спроби вести розвідку по Одеському узбережжю.

"Противник продовжує ведення розвідки берегової смуги та акваторії Чорного моря. Але системи ППО Одещини виконують свої завдання за призначенням. Ворожа спроба висадки ДРГ з використанням швидкісних катерів в Одеській області виявилась не вдалою", – сказав Назаров.

Станом на ранок 26 березня, обстановка в Одесі та Одеській області стабільна і контрольована.

Нагадаємо, командування Військово-Морських сил ЗС України заявляло про ворожу провокацію в Чорному морі біля Одеси.

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