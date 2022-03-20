Чоловіки не пояснили, що роблять біля військових / фото УНІАН, Олександр Гіманов

В Одеській області затримали двох уродженців РФ, які фотографували позиції ЗСУ.

Про це журналістам повідомили в прес-службі Національної гвардії України.

Зазначається, що обидва чоловіки, які вели зйомку розташування українських військових, виявилися уродженцями Російської Федерації, про що свідчать вилучені у них паспорти. Також у них вилучено документи, в яких значилося, що вони є нібито журналістами.

Чоловіки не пояснили, що роблять біля військових. Їх затримали. Навіщо вони фотографують позиції ЗСУ , затримані також не змогли пояснити,  тому їх передали СБУ.

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Раніше УНІАН вже повідомляв, що фахівці кіберполіції в Одеській області затримали жителя смт Сергіївка, який підозрюється в передачі росіянам інформації про розташування українських військових об'єктів. 31-річний чоловік через месенджер передавав ворогові координати стратегічних об'єктів.

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