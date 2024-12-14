Наразі підрозділи Сил оборони здійснюють заходи, щоб відновити тактичне положення у цих населених пунктах.

Протягом минулої доби російська армія намагалася покращити тактичне положення в районі Благодатного, західніше Дальнього та в районі Єлізаветівки Донецької області.

Як зазначає Оперативно-стратегічне угрупування військ "Хортиця", там ворог успіху не мав, поніс втрати, відійшов.

Водночас противник проводив штурмові дії в районі південно-західніше Сторожевого, південно-західніше населеного пункту Сухі Яли, південніше Костянтинопільського та південно-західніше населеного пункту Веселий Гай: внаслідок вогневого ураження укріплення на окремих позиціях зазнали руйнувань, що унеможливило їх подальше утримання.

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"Внаслідок виснажливих боєзіткнень противник покращив тактичне положення в районі Пушкіного, Піщаного, а також західніше і східніше населеного пункту Шевченко", - зазначають у "Хортиці".

Наразі українські підрозділи проводяться заходи з відновлення тактичного положення, додали в ОСУВ.

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Раніше повідомлялося, що сили оборони України опинилися в оперативному оточенні в районі Ганнівки на Курахівському напрямку. Про це інформував проєкт DeepState, описуючи ситуацію навколо "Успенівського мішка".

Зазначалося, що ворожі сили неодноразово фіксувалися в Успенівці. Росіяни активно намагаються штурмувати цей населений пункт, закріплюватися для подальшого просування й оволодіння селом повністю.

Згодом DeepState повідомив, що російські загарбники окупували населені пункти Веселий Гай, Єлізаветівка, Романівка, Новотроїцьке та Пушкіне в Донецькій області.

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