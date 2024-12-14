Згідно з інформацією Генштабу, ситуація на Покровському і Времівському напрямках залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

Російські загарбники окупували населені пункти Веселий Гай, Єлізаветівка, Романівка, Новотроїцьке та Пушкіне. Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

"Ворог окупував Веселий Гай, Єлізаветівку, Романівку, Новотроїцьке, Пушкіне, а також просунувся в Костянтинопільському, Сухих Ялах, Шевченку, біля Дальнього, Піщаного, Благодатного та Сторожевого", - сказано у повідомленні.

Карта бойових дій від проєкту DeepState наразі виглядає так:

Відео дня

Згідно з інформацією Генштабу, ситуація на Покровському і Времівському напрямках залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти минулої доби активно атакували на Лиманському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку російські терористи один раз атакували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. Десять разів ворог атакував на Куп’янському напрямку, поблизу Колісниківки, Богуславки, Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку російські війська 24 рази атакували українських захисників в районах населених пунктів Греківка, Надія, Зелений Гай, Шийківка, Макіївка, Терни, Зарічне, Торське, Діброва, Григорівка та у напрямку Чернещини.

П’ять атак загарбників відбили українські підрозділи на Краматорському напрямку, противник намагався просунутись вперед в районі Часового Яру.

В Торецьку та в районі Диліївки ворог дев’ять разів намагався покращити своє положення на Торецькому напрямку, сім атак відбиті Силами оборони.

На Покровському напрямку впродовж минулої доби агресор 56 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Промінь, Даченське, Шевченко, Новий Труд, Зелене, Піщане та Пушкіне.

На Курахівському напрямку було зафіксовано 26 ворожих атак: в основному бої тривають в районах Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Дачного, Ганнівки та Успенівки.

Тридцять чотири рази противник штурмував передній край нашої оборони в районах населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Сухі Яли, Благодатне, Сторожеве, Нескучне на Времівському напрямку.

Двічі безрезультатно противник атакував позиції українських захисників на Придніпровському напрямку. Також Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська відбили 19 атак противника.

Війна в Україні - загроза оточення біля Успенівки

Раніше повідомлялося, що сили оборони України опинилися в оперативному оточенні в районі Ганнівки на Курахівському напрямку. Про це інформував проєкт DeepState, описуючи ситуацію навколо "Успенівського мішка".

Зазначалося, що ворожі сили неодноразово фіксувалися в Успенівці. Росіяни активно намагаються штурмувати цей населений пункт, закріплюватися для подальшого просування й оволодіння селом повністю.

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