Командир взводу 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов каже, що ситуація в "Курахівському мішку" близька до критичної.

Сили оборони України опинилися в оперативному оточенні в районі Ганнівки на Курахівському напрямку. Про це інформує проєкт DeepState, описуючи ситуацію навколо "Успенівського мішка".

"Останні повідомлення звідти є не дуже втішними і обстановка дедалі більше погіршується. Варто виділити декілька ключових місць в "мішку" – Єлизаветівка-Романівка-Веселий Гай-Ганнівка, які перебувають безпосередньо в ньому і куди ворог пробує прорватися без перестану, буквально, з усіх сторін. А також Трудове-Успенівка-Дальнє, які відіграють основну роль утримання цього "мішка". Саме з Дальнього і Трудового кацапи лізуть в Успенівку, де закривається "мішок"", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворожі сили неодноразово фіксувалися в Успенівці. Росіяни активно намагаються штурмувати цей населений пункт, закріплюватися для подальшого просування й оволодіння селом повністю.

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Українські військові намагаються зачищати будівлі від ворога, але це вдається зробити не до кінця. Кількість ворожої піхоти лише зростає.

"Також за відомою нам інформацією, у ворога є можливість здійснювати маневри між Успенівкою та Ганнівкою, які фактично відрізають угрупування підрозділів СОУ в "мішку". Підтвердження, що ворог зміг там прям закріпитися немає, тож ділянка на мапі перейшла лише в сіру зону", – пояснюють автори.

Сили оборони України ведуть активну роботу зі стабілізації ситуації. Тому є ймовірність того, що ворогу там закріпитися не дадуть.

"Важко зрозуміти сенс утримання "Успенівського мішка", коли ворог продовжує поступового захоплювати Курахове. Нинішня обстановка є результатом бездіяльності або не зовсім зрозумілої діяльності ОТУ "Донецьк"", – наголошують у DeepState.

Там акцентували, що окупаційні війська РФ займають все більшу територію безпосередньо в Успенівці. Є ризик того, що окупантам вдасться замкнути кільце та залишити підрозділи Сил Оборони в Ганнівці, Успенівці, Трудовому, Веселому Гаю та Романівці.

Командир взводу 24ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов каже, що ситуація в "Курахівському мішку" близька до критичної:

"Ситуація в "Курахівському мішку" наближена до критичної, ворог закріпився в Успенівці. Робота з утилізації ведеться, але шляхи сполучення з селами південно-східніше обмежені вогневим контролем дронів та артилерією противника".

Тим часом волонтер та активіст Сергій Стерненко заявляє, що викладена DeepState інформація щодо ситуації на Курахівському напрямку, на жаль, відповідає дійсності. Проте він наголосив, що "ситуація гірша, аніж описано".

"Життя наших воїнів, які опинилися у оперативному оточенні, ще можна врятувати. І необхідно все для цього зробити, поки не пізно. Час іде на години. Та без системних змін це буде не остання "важка, але контрольована ситуація"", – написав Стерненко.

Війна в Україні: це варто знати

Ворог наблизився до Покровська Донецької області на менш ніж 10 кілометрів, відбуваються щоденні жорстокі бої. За словами пресофіцера 14-ї бригади оперативного призначення "Червона калина" Миколи Коваля, ворогу залишилося до міста біля 6 км.

Тим часом полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський каже, що необхідно бути готовими до того, що російські загарбники вийдуть на адміністративні межі Дніпропетровьскої області. Він додав, що простори Дніпропетровщини більше дозволять використовувати ту зброю, яка виявилася досить ефективною – а саме дрони.

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