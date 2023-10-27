Держаудитслужба пропонує спрямувати ці гроші на розвиток військово-промислового комплексу.

Державна аудиторська служба України (ДАСУ) підтримує повернення прибутку у склад ціни оборонних контрактів, відповідні пропозиції надіслано до Міноборони.

Як повідомляє прес-служба відомства, з метою підтримки обороноздатності держави у період дії воєнного стану в Україні, Держаудитслужба підтримує та вважає за доцільне повернення умови розрахунку ціни з урахуванням прибутку, як це було до 24 лютого 2022 року.

"Державна аудиторська служба України, як один із виконавців доручення Кабінету Міністрів України, підготувала свої пропозиції з врегулювання ситуації у сфері закупівель в оборонній сфері. Також служба готова надалі долучитися до розробки проекту урядового рішення чи відповідного законопроекту. Напрацьовані пропозиції надіслано на розгляд до Міноборони", - йдеться у повідомленні ДАСУ.

Також Держаудитслужба, зважаючи на воєнний стан, пропонує передбачити спрямування вищезгаданого прибутку саме на розвиток військово-промислового комплексу.

Скандал з Держаудитслужбою

Декілька місяців тому ДАСУ прийняла рішення, згідно з яким українські виробники зброї, які співпрацюють з Міністерством оборони, нібито не повинні були включати прибуток до умов контрактів з державою. Це рішення було обґрунтовано постановою уряду №335, яка не передбачає включення прибутку у калькуляцію контрактів на постачання зброї, проте й не забороняє цього.

ДАСУ вирішила, що включення в калькуляцію прибутку незаконне і є "збитком для держави", бо його у зазначеній постанові немає, а тому Міноборони має вжити заходів і стягнути з постачальників кошти, отримані як прибуток. При цьому виробники зброї вже сплатили з прибутку податки.

Проте, як виявилося потім, ДАСУ не зважала на Закон України "Про оборонні закупівлі" та постанову Кабміну №363 від 3 березня 2021 року, яка дозволяє постачальникам та виробникам мати прибуток та включати його до калькуляції.

21 вересня Верховна Рада України ухвалила постанову №10071, що фактично скасувала висновки Державної аудиторської служби, згідно з якими весь прибуток всіх постачальників Міноборони було розцінено як "збитки держави".

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