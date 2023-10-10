Саме такий обсяг витрат на оборону мають закласти в бюджеті на наступний рік.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони, відповідно до якого в наступному році на потреби національної оборони в державному бюджеті мають передбачити не менше 21,6% від ВВП. Про це йдеться в указі, який вже опубліковано на сайті Офісу президента.

Як вказано безпосередньо у рішенні РНБО, яке затвердив президент, в наступному році на потреби сектору безпеки і оборони уряд має закласти до бюджету не менше 1,692 трильона гривень.

Крім того, на уряд покладено зобов'язання фінансувати сектор безпеки та оборони у пріоритетному порядку – зокрема у питаннях задоволення першочергових потреб в озброєнні, техніці, боєприпасах, "належного утримання особового складу". При цьому відповідні органи мають скоротити існуючу заборгованість перед виконавцями оборонних контрактів.

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Також від Кабміну вимагається посилити контррозвідувальний захист, а також боротьбу з тероризмом і диверсійною діяльністю.

Державний бюджет України на 2024 рік – що відомо

Як писав УНІАН, 15 вересня уряд схвалив проект державного бюджету на 2024 рік з власними доходами загального фонду бюджету у 1,560 трлн грн та видатками загального фонду у 3,108 трлн грн. Більше половини всіх ресурсів бюджету — 1 трлн 685 млрд грн піде на оборону. Ця сума на 113 млрд грн більша, ніж цього року.

Президент Зеленський також анонсував суттєву індексацію пенсій та доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю підготувати основу для того, аби у першому півріччі наступного року підвищити мінімальну зарплату в Україні.

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