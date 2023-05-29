Росіяни порушили кримінальну справу через висловлювання, які вони самі придумали.

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем під час своєї зустрічі з президентом України в Києві минулого тижня не робив "русофобських висловлювань", які йому приписує російська пропаганда і Слідчий комітет РФ.

Агентство Reuters попросило в Офісу президента України стенограму зустрічі і не знайшло в ній тих слів, які приписують сенатору.

Як випливає зі стенограми, Грем заявив, що героїчний опір українців російському вторгненню нагадав йому про подібні героїчні сторінки американської історії.

"Був час в Америці, коли ми були такими, борючись до останньої людини, ми збиралися бути вільними або померти", – заявив Грем.

На це Зеленський зазначив, що тепер американці вільні, і такими ж вільними будуть і українці.

"А росіяни вмирають", - сказав потім Грем.

"Так, але вони прийшли на нашу територію. Ми не воюємо на їхній території", – продовжив діалог Зеленський.

Таким чином, Грем ніяк не згадував безпосередньо про фінансову участь США в смертях росіян, хоча і висловлювався позитивно в цілому про американську допомогу Україні, яка обороняється від російської агресії.

Скандал з висловлюванням Грема - що відомо

Наприкінці минулого тижня сенатор Ліндсі Грем відвідав Україну і провів зустріч з президентом Зеленським. Прес-служба президента опублікувала 76-секундну нарізку відеофрагментів цієї зустрічі, де відразу за фразою Грема "росіяни вмирають" йшла склейка наступного фрагмента. У ньому Грем вимовляє слова "це наша найкраща витрата", ймовірно, маючи на увазі витрати США на військову та фінансову допомогу Україні.

Оскільки повне відео цієї зустрічі у відкритому доступі не публікувалося, російська пропаганда вхопилася за цей короткий ролик і почала розкручувати скандал про те, що сенатор нібито радів фінансовій участі США в смертях росіян. З коментарями виступив спікер Кремля Дмитро Пєсков, а Слідчий комітет РФ відкрив проти сенатора кримінальну справу.

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