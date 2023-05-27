Сьогодні майбутнє Тайваню вирішується в Україні, вважає впливовий сенатор США.

Якщо США не зможуть на достатньому рівні підтримати Україну у війні проти Росії, це стане сигналом для Китаю, що він може захопити Тайвань. Про це заявив член Сенату США від Республіканської партії Ліндсі Грем під час візиту до Києва, пише Reuters.

Після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським сенатор заявив, що президент США Джо Байден повинен направити Україні більше зброї, в тому числі для того, щоб показати Китаю рішучість Вашингтона в підтримці своїх союзників. За словами Грема, найкращий спосіб захистити Тайвань і весь світовий порядок — це змусити президента Росії Володимира Путіна зазнати поразки в Україні.

"Не можна відмовлятися від допомоги Україні, тому що якщо ми тут зазнаємо невдачі, Тайвань загине. Якщо ви балотуєтеся в президенти від республіканців або демократів, я не знаю, як ви можете аргументувати, що ми сильніші Китаю, якщо перекриємо допомогу Україні — в цьому немає ніякого сенсу. Чого я хочу? Щоб китайці побачили, що вторгнутися до сусіда не так просто, як здається", – заявив він.

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У цьому контексті Грем висловив переконання, що Україні потрібні винищувачі F-16 і зброя більшої дальності.

"Є зброя, яка має значення, і ми занадто повільно поставляємо зброю, яка має значення для українських Збройних сил... моє послання адміністрації Байдена: я ціную те, що ви зробили. Вам потрібно зробити більше", - сказав сенатор.

Ситуація навколо Тайваню - останні новини

США вирішили передати Тайваню пакет озброєнь на суму 500 мільйонів доларів за прискореною процедурою – тієї ж самою, що використовувалася для швидких поставок озброєнь в Україну. Це зроблено через зростаючу стурбованість США темпами військової модернізації Китаю, який ймовірно готується до вторгнення на Тайвань до 2027 року.

У той же час влада Китаю уважно вивчає хід війни в Україні, роблячи висновки з російських невдач і досягнень. Ці знання можуть стати в нагоді китайській армії в гіпотетичній війні за Тайвань. Як пише The New York Times, китайцям сподобалося, що Кремль зумів стримати Захід від прямого втручання у війну, почавши розмахувати своєю ядерною дубиною. Китайці вважають, що їм слід розширити свою ядерно-збройову програму.

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