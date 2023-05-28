Слідком і Кремль вже висловилися з цього приводу.

У Кремлі бурхливо відреагували на заяви американського сенатора Ліндсі Грема на зустрічі з президентом України Зеленським про те, що ліквідація росіян – "найкраща трата грошей".

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков у коментарі Telegram-каналу Shot заявив, що мати таких сенаторів – велика ганьба для США.

"Важко уявити собі більшої ганьби для країни, ніж мати таких сенаторів", – сказав він.

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А голова Слідчого комітету Російської Федерації Олександр Бастрикін доручив розпочати кримінальне провадження за фактом висловлювань сенатора.

"На поширеному в мережі Інтернет відеозаписі американський сенатор Ліндсі Грем під час зустрічі з Президентом України заявив про фінансову участь США в заподіянні смерті громадянам Росії. Цьому факту слідчими ГСУ СК Росії буде надано належну правову оцінку", – йдеться в повідомленні СК РФ.

Скандальна фраза сенатора-республіканця Ліндсі Грема

У п'ятницю, 26 травня, американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем втретє з початку повномасштабної війни відвідав Україну. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. На цій зустрічі сенатор заявив наступне: "Росіяни вмирають. Найкраща трата грошей, ніж будь-коли".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи слова Грема, зауважив, що інвестиція в перемогу України над російськими окупантами, яка гарантуватиме обнулення репутації РФ, – найкраща інвестиція на сьогоднішній день.

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