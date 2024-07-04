В Повітряних силах пояснили, чому Росія зараз менше б’є по столиці України.

Жодна балістична ракета росіян з початку травня 2023 року не досягла своєї цілі в межах Києва. Про це сказав командир 96-ої зенітної ракетної бригади, полковник Повітряних сил ЗСУ Сергій Яременко в інтерв’ю Укрінформу.

Заа його словами, коли зенітники працюють проти балістики, для них не важливо, чи це "Кинджал" Х-47М, чи "Іскандер-М", чи 48Н (ракета з комплексу С-400), або "Циркон", запущений з ракетного комплексу "Бастіон". Як пояснив військовий, для ни це просто балістична ціль, а її тип з'ясовують за уламками експерти вже потім.

"Скажу єдине: всі "Кинджали", які були запущені по столиці України, з моменту, коли було оголошено, що зенітний ракетний комплекс Patriot заступив на бойове чергування, всі були успішно перехоплені. Жодна балістична ціль з початку травня 2023 року не досягла своєї цілі в межах столиці нашої країни. Понад 20 "Кинджалів" були запущені по Києву і всі – успішно перехоплені", - підкреслив Яременко.

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Відповідаючи на запитання чи не через вправність наших Повітряних сил, Росія зараз перестала так активно бити по Києву, полковник Повітряних сил зазначив, що, можливо, в цей період її цікавлять інші об'єкти.

"Але періодично, звичайно, важливі державні об'єкти на Київщині, теж під впливом ударів противника. Ми готові щоденно, щосекунди у будь-який час доби до таких викликів", - додав він.

Яременко розповів, що ворог змінив тактику нанесення ударів у порівнянні з двома попередніми роками. За його словами, противник враховує свої помилки і намагається максимально обійти зону покриття систем ППО, аби вийти на об'єкт удару, виснажити систему протиповітряної оборони.

"Використовує рельєф місцевості. Він досконало вивчив нашу територію, почав застосовувати перешкоди. Якщо раніше в групі одна ракета ставила перешкоди, зараз вони всі використовують активні шумові завади. Крім того, противник комбінує свої удари. Він поєднує крилаті ракети разом із шахедами, синхронізує за часом, застосовує також балістичне озброєння і одночасно з різних напрямків створює досить високу щільність удару, щоби наша система протиповітряної оборони теоретично захлинулася", - зазначив він.

За його словами, тому ми теж маємо поняття "щільність вогню", яку ми можемо створити. Він зазначив, що коли противник перевищує наші можливості, то теоретично якусь ракету можна не збити.

Росіяни активізували удари балістикою

Як повідомляв УНІАН, речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш зазначав, що в Україні почастішали тривоги, повʼязані із загрозою застосування ворогом балістики. Він сказав, що збити такі ракети складніше.

За його словами, під час атак росіяни перепрограмовують свої ракети – наприклад, С-300 – для ураження різних цілей.

Ворог використовує свої літаки, зокрема, МіГ-31 для випуску "Кинджалів".

Євлаш також зауважував, що у ворога доволі широкий спектр озброєння. Йдеться, зокрема, про ракети "Циркон", керовані авіаційні ракети.

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