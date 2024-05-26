Треба більше Patriot: у Повітряних силах пояснили, чому вночі не вдалося збити 'Кинжали'

Сьогодні вночі росіяни вже класично цілили по критичній, енергетичній інфрастурктурі України та військових об’єктах.

Сили оборони не змогли збити під час нічної комбінованої атаки росіян лише дві ворожі ракети – "Кинжали", бо їм ефективно протидіяти можуть лише системи Patriot, яких недостатньо в України.

Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, коментуючи чергову масовану атаку росіян.

"На жаль, аеробалістичні ракети "Кинжал" є складними в збитті і лише один комплекс, який вже неодноразово показував себе в дії ефективно, може ефективно протистояти їм. І ми потребуємо більше таких комплексів, аби захистити нашу цивільну інфраструктуру", - зазначив Євлаш. Відео дня

На запитання, чи винищувачі F-16 допоможуть у збитті таких ракет, зауважив, що може боротися ефективно лише система Patriot.

"F-16 теоретично могли би слугувати стримуючим фактором безпосередньо для тактичної авіації ворога. Вони намагаються застосовувати "Кинжали" з досить великої відстані, а є певні нюанси щодо використання західної зброї по території РФ", - додав речник Повітряних сил.

За його інформацією, сьогодні вночі росіяни вже класично цілили по критичній, енергетичній інфрастурктурі України та військових об’єктах.

"Однак досить злагоджена робота нашої авіації, підрозділів РЕБ, мобільних вогневих груп дозволило ефективно впоратися з іншими цілями", - підкреслив він, нагадавши, що знищено майже всі цілі, а саме 12 крилатих ракет типу Х-101 та Х-155, та ще 31 БПЛА типу "Шахед".

Євлаш також сказав, що останні комбіновані атаки ворог проводить за класичною схемою – спочатку намагаються запускати "шахеди", пізніше застосовують більш серйозну зброю, цього разу відбулимся пуски з території Саратовської області ракет Х-101 та Х-155 зі статегічних бомбардувальників, а зрештою вдарили "Кинжалами" з території Тамбовської області.

За його словами, постійності у проведенні таких атак не спостерігається наразі. Росіяни вимушені накопичувати свої ракети, планувати удари.

Нічна атака на Україну

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 26 травня Росія атакувала Україну, випустивши 14 ракет повітряного базування та понад три десятки ударних БпЛА.

Як повідомили вранці Повітряні сили ЗСУ, РФ використала: 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Тамбовської області РФ); 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область РФ); 31 ударний БпЛА "Shahed-131/136" (пуски – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ – РФ, мис Чауда – окупований Крим).

В результаті роботи наших захисників було знищено 12 крилатих ракет та 31 БПЛА. Збиття відбувались у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.

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