Абсолютна більшість з них були застосовані по цивільних об’єктах.

За час повномасштабного вторгнення Росія використала проти України вже понад 6,5 тис. ракет та понад 3,5 тис. ударних дронів.

Про це під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте заявив президент України Володимир Зеленський.

"За час від 24 лютого минулого року, коли почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації, агресор використав проти України вже більше 6,5 тисяч ракет та більше 3,5 тисяч ударних дронів, зокрема іранських дронів, "шахедів", - повідомив він.

Відео дня

Зеленський додав, що абсолютна більшість з них були застосовані по цивільних об’єктах, а не по військових.

Росія запускає ракети по мирних містах України

Як повідомляв УНІАН, удень 19 серпня Росія завдала ракетного удару по центру Чернігова, де в цей час перебувало багато людей. Влучання сталося в будівлю драмтеатру, де проходив масовий захід. Унаслідок удару загинуло семеро людей, серед яких 6-річна дівчинка. Кількість поранених становить вже 156.

Керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов заявив, що російська ракета, запущена по Чернігову, була налаштована на максимальне ураження на відкритій місцевості.

Вас також можуть зацікавити новини: