Правоохоронцями відпрацьовується і версія наведення удару на драмтеатр ворожим агентом.

Російська ракета, запущена по Чернігову, була налаштована на максимальне ураження на відкритій місцевості.

Про це сказав керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону, говорячи про перебіг розслідування ракетного удару по центру Чернігова, який Росія здійснила 19 серпня.

Представник прокуратури зауважив, що розслідування здійснюється за двома напрямами. "Перший - це встановлення осіб, які, приймали рішення про нанесення удару, і безпосередньо завдавали цей удар. Це основний напрямок. І, безумовно, ми вивчаємо всі обставини та умови, які пов'язані з організацією виставки, яка відбувалася", - сказав Бєлоусов.

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Стосовно другого напрямку, зауважив представник прокуратури, він багато інформації надавати не може, робота триває.

Він підкреслив, що основна сила вибуху була спрямована не на драмтеатр, а на людей, які перебували навколо нього.

За словами Бєлоусова, росіяни використали ракету "Іскандер-М", у якої є кілька налаштувань. Так, зазначив він, якби ціллю ворога була саме виставка, то налаштування ракети робиться таким чином, що вибух відбувається після дотику до цілі або після проникнення в ціль. І ці налаштування встановлюються на ракеті заздалегідь.

"Тут було використане інше налаштування. Ракета була налаштована таким чином, що вона підірвалася в повітрі. Такий вид налаштувань робиться для того, щоб збільшити максимальне ураження живої сили на відкритій місцевості. І росіяни не могли не знати про це. Цей вид налаштування встановлюється свідомо", - наголосив представник прокуратури.

Він додав, що росіяни також не могли не знати, що вони нанесуть удар по обласному центр. "Вони знали, що це вихідний день, знали, що багато людей буде на площі. Знали, що це взагалі релігійне свято… Тобто є припущення стверджувати, що основна ціль росіян було саме завдання максимальної шкоди цивільному населенню", - сказав Бєлоусов.

На запитання, чи розглядається можливість наведення удару на драмтеатр якимось ворожим поплічником на місці, Бєлоусов сказав: "Такі версії відпрацьовуються наразі. На жаль, ворог має доволі розгалужену мережу на нашій території".

Удар по Чернігову 19 серпня

Вдень 19 серпня Росія завдала ракетного удару по центру Чернігова, де в цей час перебувало багато людей. Влучання сталося в будівлю драмтеатру, де проходив масовий захід. Унаслідок удару загинуло семеро людей, серед яких 6-річна дівчинка.

20 серпня очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус заявив, що кількість поранених становить вже 156. У лікарнях наразі перебуває 41 людина. Шестеро людей, серед яких є дитина, перебувають у важкому стані.

Стосовно того, хто надавав дозвіл на проведення виставки в будівлі, куди влучила ракета, і чи знала місцева чи обласна влада про цей захід, голова ОВА розповів, що "організатори звернулися з листом, що вони будуть проводити закриту зустріч представників бізнесу і волонтерів".

"І попросили нас забезпечити охорону громадського порядку та медичне чергування. Цей захід не передбачав залучення глядачів. Зараз із цього питання, в тому числі, тривають слідчі дії і слідчі встановлюють всі обставини", - сказав він. Так, зауважив Чаус, це була не виставка, а закритий захід, про що організатори наголошували у своєму листі. "Сторонніх відвідувачів, наскільки мені відомо, не було. Але це все має встановити слідство", - додав очільник ОВА.

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