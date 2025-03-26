З січня 2022 року російські окупанти більше запускають балістики по Україні.

Повітряні сили Збройних сил України за увесь час загарбницького вторгнення Російської Федерації збили понад 100 балістичних ракет. Про це начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав в ефірі телеканалу "Новини.Live".

Ігнат повідомив про число збитих балістичних ракет за увесь час повномаштабного вторгнення з 2022 року.

"Таких ракет балістичних було збито понад 100, станом на зараз. Запущено було значно більше", - сказав Ігнат.

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Він нагадав, що такі ракети можуть збивати зенітні ракетні комплекси Patriot.

За його словами, з січня 2024 року Росія почала застосовувати більше балістичних ракет, у тому числі "Іскандер-М" і KN-23.

Окрім того, крилатих ракет вдалося збити доволі багато - від 1,5 тис і більше залежно від типу.

Ігнат додав, що росіяни запустили приблизно 22 тисячі ударних дронів типу "Шахед", але Силам оборони України вдалося з них знищити 17 тис. Наразі російські загарбники збільшують застосування "шахедів".

ППО в Україні - подробиці

Як повідомляв УНІАН, нещодавно речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп допоможе Україні закупити більше систем протиповітряної оборони.

23 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала ще не всі системи Patriot, про які домовлялась із США ще влітку минулого року.

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