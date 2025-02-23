За словами президента, без американських Patriot Україні буде складно.

Україна отримала ще не всі системи Patriot, про які домовлялась із США ще влітку минулого року. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції під час форуму "Україна. Рік 2025".

"Займаємось цими питаннями, системами ППО, а також займаємось українськими аналогами", - зазначив глава держави.

Також в нього запитали, які можуть бути наслідки для України без допомоги США, на що Зеленський відповів:

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"Уявіть собі, на 20% стало менше допомоги. Тому я і сказав, що ми розраховуємо, що вона не зупиниться. Друге - ми проговорюємо збільшення (допомоги - УНІАН) з боку Європи і щодо окремого фінансування ЄС нашого внутрішнього виробництва".

Він додав, що Україна також проводить перемовини з іншими неєвропейськими державами щодо посилення нашої держави та можливості купівлі серйозних пакетів зброї.

"На мою думку, там є хороші результати", - додав Зеленський.

Patriot для України - останні новини

Раніше міністр оборони Рустем Умєров розповів про ситуацію зі Starlink і ракетами до Patriot. За його словами, Україна зараз співпрацює з іншими партнерами, зокрема, над закупівлею боєприпасів через треті країни та спільним виробництвом боєприпасів.

Також стало відомо, що в січні США передали Україні 90 ракет до Patriot через Ізраїль. Водночас експерт Сергій Грабський пояснив, в чому складність такого шляху. Він наголосив, що передача ракет не може відбутися швидко саме через певний період їхнього зберігання.

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