Українські сили продовжують знищувати ворога у Маріуполі, хоча той контролює місто по периметру.
Відео з чергових вуличних боїв опублікували бійці "Азову".
На відзнятих кадрах ракета влучає просто в ціль – у танк окупантів, що рухався розбомбленою дорогою.
Внаслідок потрапляння танк загорівся.
Як повідомляв Генштаб у зведенні станом на 00:00 29 березня, Сили оборони продовжують утримувати кругову оборону Маріуполя.
Блокада Маріуполя: останні дані
Російські окупанти блокують місто з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Через неможливість захопити Маріуполь терористи зосередилися на знищенні об’єктів цивільної інфраструктури й вбивстві мирних мешканців.
Війська Росії блокують підвезення продуктів та евакуацію цивільних в інші українські міста. Натомість з’явилась інформація про насильницьку депортацію тамтешніх мешканців до Росії.
За даними міського голови Вадима Бойченка, місто перебуває під контролем Збройних сил України, а російські військові, які оточили місто, контролюють деякі околиці.
За час блокади в Маріуполі загинули вже майже 5 тисяч людей, з них 210 дітей.