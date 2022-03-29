Російські окупанти блокують місто з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Українські сили продовжують знищувати ворога у Маріуполі, хоча той контролює місто по периметру.

Відео з чергових вуличних боїв опублікували бійці "Азову".

На відзнятих кадрах ракета влучає просто в ціль – у танк окупантів, що рухався розбомбленою дорогою.

Внаслідок потрапляння танк загорівся.

Як повідомляв Генштаб у зведенні станом на 00:00 29 березня, Сили оборони продовжують утримувати кругову оборону Маріуполя.

Блокада Маріуполя: останні дані

Російські окупанти блокують місто з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Через неможливість захопити Маріуполь терористи зосередилися на знищенні об’єктів цивільної інфраструктури й вбивстві мирних мешканців.

Війська Росії блокують підвезення продуктів та евакуацію цивільних в інші українські міста. Натомість з’явилась інформація про насильницьку депортацію тамтешніх мешканців до Росії.

За даними міського голови Вадима Бойченка, місто перебуває під контролем Збройних сил України, а російські військові, які оточили місто, контролюють деякі околиці.

За час блокади в Маріуполі загинули вже майже 5 тисяч людей, з них 210 дітей.

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