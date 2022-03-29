Зазначається, що російська армія продовжує підступно завдавати ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали українських міст.

Збройні сили України перейшли до контратак на окремих напрямках. Також українська авіація завдала ударів по військовій техніці та живій силі російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ на ранок 29 березня.

Угруповання Об'єднаних сил лише за добу відбили сім атак супротивника.

"Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на східному, південно-східному та північно-східному напрямках. На всіх них Збройні сили України успішно стримують противника, на окремих напрямках наші війська здійснюють успішні контратаки", - наголосили в Генштабі ЗСУ.

Ворог продовжує підступно завдавати ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали українських міст. Концентрується на сховищах пального, з метою ускладнення логістичного забезпечення та створення умов гуманітарної кризи.

"В порушення вимог міжнародного гуманітарного права в окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Київської, Запорізької, Чернігівської, Херсонської та Харківської областей російські окупанти продовжують терор стосовно місцевого населення: обстрілюють житлові будинки; грабують, викрадають та тримають в заручниках мирних мешканців, займаються мародерством", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Угрупованнями Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 7 ворожих атак. Наші воїни знищили 12 танків, 10 бойових машин піхоти та 3 одиниці автомобільної техніки. Противник зазнав втрат і у живій силі.

Захисники з Повітряних сил ЗСУ за попередню добу уразили 17 повітряних цілей – 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних сил завдавала ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили ворога. Втрати російських окупантів уточнюються.

Нагадаємо, Сили оборони продовжують утримання кругової оборони міста Маріуполя і оборону та стримування просування противника в районі Чернігова. Противник ослаблений, дезорієнтований, значна його частина відрізана від логістичного забезпечення й основних сил. Зниження бойового потенціалу підрозділів противника командування окупаційних військ намагається компенсувати невибірковим вогнем артилерії та нанесенням ракетно-бомбових ударів, знищуючи таким чином інфраструктуру українських міст.

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