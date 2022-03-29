Збройні сили України перейшли до контратак на окремих напрямках. Також українська авіація завдала ударів по військовій техніці та живій силі російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ на ранок 29 березня.
Угруповання Об'єднаних сил лише за добу відбили сім атак супротивника.
"Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на східному, південно-східному та північно-східному напрямках. На всіх них Збройні сили України успішно стримують противника, на окремих напрямках наші війська здійснюють успішні контратаки", - наголосили в Генштабі ЗСУ.
Ворог продовжує підступно завдавати ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали українських міст. Концентрується на сховищах пального, з метою ускладнення логістичного забезпечення та створення умов гуманітарної кризи.
"В порушення вимог міжнародного гуманітарного права в окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Київської, Запорізької, Чернігівської, Херсонської та Харківської областей російські окупанти продовжують терор стосовно місцевого населення: обстрілюють житлові будинки; грабують, викрадають та тримають в заручниках мирних мешканців, займаються мародерством", - йдеться у повідомленні Генштабу.
Угрупованнями Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 7 ворожих атак. Наші воїни знищили 12 танків, 10 бойових машин піхоти та 3 одиниці автомобільної техніки. Противник зазнав втрат і у живій силі.
Захисники з Повітряних сил ЗСУ за попередню добу уразили 17 повітряних цілей – 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних сил завдавала ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили ворога. Втрати російських окупантів уточнюються.
Нагадаємо, Сили оборони продовжують утримання кругової оборони міста Маріуполя і оборону та стримування просування противника в районі Чернігова. Противник ослаблений, дезорієнтований, значна його частина відрізана від логістичного забезпечення й основних сил. Зниження бойового потенціалу підрозділів противника командування окупаційних військ намагається компенсувати невибірковим вогнем артилерії та нанесенням ракетно-бомбових ударів, знищуючи таким чином інфраструктуру українських міст.