У РФ приблизно таке ж угруповання, яке було на початку повномасштабного вторгнення, попри значні втрати техніки.

Російські війська використовують для обстрілів України близько 40 летовищ, в тому числі в окупованому Криму та Білорусі, де зосереджено 300-400 літаків та стільки ж гелікоптерів.

Про це зазначив спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в інтерв’ю "Українській правді".

"Плюс-мінус використовують для атак близько 40 летовищ на різному віддаленні від наших державних кордонів. Крим, російські та білоруські. З Білорусі немає запусків ракет, "Іскандерів", які вони пускали. У Білорусі А-50 використовується, стоять російські літаки. Були вони у Барановичах, під Мінськом. Там п’ять аеродромів, які вони використовують. Звідти вони вилітати можуть, летіти ближче на російську територію, звідти відпрацьовувати і так далі. Оці 40 летовищ, які вони використовують, там налічується 300-400 літаків і така сама кількість вертольотів", - сказав він.

За його словами, за кількістю це приблизно таке ж угруповання, яке було на початку повномасштабного вторгнення, попри значні втрати техніки.

"Ми знищили новішу техніку, тобто, Су-30СМ, Су-34, Су-25, Су-35 і менше, але теж їх знищили. І вертольоти Ка-52, особливо гарно їх знищили в Чорнобаївці декілька разів. Тобто, ця руська тупість не лише на фронті. От вони, власне, поховали там багато тієї техніки. Але, на жаль, вони можуть продовжувати поповнювати ці втрачені борти. І втраченими льотчиками теж не заморочуються", - сказав він.

Втрати Росії в Україні - дані Генштабу

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, загальні бойові втрати Росії в Україні з 24 лютого 2022 року по 11 червня 2023 року орієнтовно склали 314 літаків та 299 гелікоптерів.

В особовому складі втрати РФ становлять близько 215 тисяч 640 чоловік, з яких 980 ліквідували минулої доби.