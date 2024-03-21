Завдяки протоколам безпеки ніхто з працівників, які були на зміні, не постраждав.

Сьогодні, під час ракетної атаки на українську столицю, було серйозно пошкоджено склад найбільшого українського маркетплейсу ROZETKA. Про це повідомив співзасновник та співвласник інтернет-магазину Владислав Чечоткін.

"Постраждала будівля, постраждали наші машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дригом, постраждали товари (пробачте, будь ласка, дорогі клієнти, сьогодні ми можемо десь затриматися з доставками)", – написав підприємець на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, на зміні було 99 людей: ніхто з них не постраждав. Владислав Чечоткін висловив подяку службі безпеки, спеціалісти якої розробили відповідні протоколи. Завдяки їм на момент атаки працівники перебували в бомбосховищі.

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"Дякую кожному нашому співробітнику. За мужність, за бажання працювати, за те, що ми рухаємося вперед", – говорить співвласник інтернет-магазину.

ROZETKA – довідка

Український інтернет-магазин ROZETKA започаткували у 2005 році. З 2019 року він почав повноцінно працювати як маркетплейс, а з 2020-го запустився у якості франшизи.

На серпень 2020 року ROZETKA посідав 7 місце серед найвідвідуваніших українських сайтів. Зараз він має понад 400 відділень у 122 містах і селищах нашої країни.

Нова атака на Київ – останні новини

За даними Повітряних сил ЗСУ, 21 березня Росія запустила по український столиці 31 ракету – дві балістичні ракети ("Іскандер-М" і Х-47М2 "Кинджал"), а також 29 крилатих ракет (Х-101/Х-555). Усіх їх збили.

Згодом експерти підрахували, що вартість випущених під час нової атаки росіянами ракет склала 390 млн дол.

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