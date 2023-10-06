Зокрема, на засідання щодо допомоги Україні вирушить очільник Пентагону.

У вівторок, 10 жовтня, відбудеться 16-те засідання Контактної групи з питань оборони України, так званий "Рамштайн", для участі в якому до Брюсселі приїдуть очільник Пентагону Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства оборони США. "Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін III і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз К. Браун вирушать до Брюсселя, Бельгія, 10 жовтня, щоб провести особисто засідання Контактної групи з питань оборони України. Це буде 16-те засідання UDCG (Ukraine Defense Contact Group) після того, як міністр Остін сформував міжнародну групу в квітні 2022 року", - мовиться у повідомленні.

Зазначається, що очільник Пентагона і голова Комітету приєднаються до міністрів оборони та старших військових чиновників з майже 50 країн, щоб обговорити поточну ситуацію в Україні та підтримку з боку міжнародного співтовариства для забезпечення українського народу засобами, необхідними для захисту його суверенної території.

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Також повідомляється, що перебуваючи в Брюсселі, Остін візьме участь у зустрічі міністрів оборони НАТО 12 жовтня в штаб-квартирі НАТО.

Важливі новини про допомогу українцям - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, попереднє засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-15") відбулось 19 вересня.

Міністр оборони України Рустем Умєров, інформуючи про підсумки цього засідання, повідомив, що було домовлено започаткувати ініціативу створення Коаліції спроможностей (Capabilities Coalition), головна мета якої - підготовка Сил оборони України майбутнього.

За словами Умєрова, для цього Міноборони визначило п’ять кластерів, які потребуватимуть першочергової уваги: протиповітряна оборона, артилерія, авіація, ВМС та бронетехніка.

Він підкреслив, що українські партнери вкотре підтвердили свої зобовʼязання щодо підтримки України.

Окрім того, Умєров повідомив, що Україна, Естонія та Люксембург запустили ІТ-коаліцію в рамках формату "Рамштайн". Йдеться про забезпечення захищеної та стійкої ІТ-інфраструктуру для Міністерства оборони України та Сил оборони, яка дозволить Україні бути більш ефективною на полі бою.

Під час "Рамштайну-15", зокрема, пролунали низка заяв. Так, міністр оборони США Ллойд Остін переконаний, що час не на стороні президента Російської Федерації Володимира Путіна, бо українці у війні вистоять довше Кремля. Остін заявив, що танки M1 Abrams незабаром будуть в Україні.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на той момент заявив, що повільний наступ Збройних сил України не повинен нікого дивувати, оскільки війна на полі бою відрізняється від війни на папері.

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