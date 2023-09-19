Міллі наголошує, що українці не збираються здаватися і прагнуть досягти кінцевої мети - звільнення усіх окупованих земель.

Повільний наступ Збройних сил України не повинен нікого дивувати, адже реальна війна на полі бою відрізняється від війни на папері. Як передає кореспондент УНІАН, про це Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі повідомив на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-15"), що відбувалося на авіабазі у Німеччині.

Зокрема, у Міллі запитали, які кроки Україна повинна зробити під час зимової кампанії для того, аби змусити Росію сісти за стіл переговорів, а також чи поділяють учасники формату "Рамштайн" думку про малу ймовірність відвоювання Україною усіх окупованих територій.

У відповідь Міллі зазначив, що війна закінчиться тоді, коли Україна буде вільною, незалежною і суверенною державою в межах її території. Американський генерал переконаний, що українці воюватимуть доти, доки цю мету не буде втілено.

Відео дня

На його переконання, Росія зробила одну з найбільших стратегічних помилок, коли здійснила вторгнення у вільну і незалежну країну, яка не збирається здаватися, поки свобода і незалежність знову не буде відновлена.

Міллі відзначив, що Росія тримає на українських окупованих територіях приблизно двісті тисяч військових, які вже зазнали надзвичайних втрат. Він нагадав, що минулого року в Росії відбувалася мобілізація для заміщення втрат на полі бою.

Як відзначив генерал, ці мобілізовані росіяни не дуже добре підготовлені і здійснюється неналежне керування цими військами. Також постає багато проблем із логістикою і підтримкою цих військ.

"З метою вигнання військовим чином цих 200 або 300 тисяч російських військ, які досі на там (на окупованих територіях), Україні доведеться бути у жорсткій боротьбі", - наголосив Міллі.

Міллі відзначив, що Україні веж вдалося звільнити понад 54% окупованих Росією земель, але ще багато залишається під окупацією і потребує звільнення.

"Це складні, важкі бойові дії. Україна здобуває повільний і неухильний успіх кожен день на зустріч кінцевій меті, яка була визначена президентом України і підтримана усіма іншими міжнародними партнерами. Тому, ця боротьба ще не завершена. Вони воюють зараз і доведеться ще багато воювати", - сказав Міллі.

Водночас, він розповів про свої розмови з українцями, які зізнаються, що взимку, коли ґрунт перетвориться у багнюку, у них немає наміру припиняти боротьбу.

"Це займає більше часу, аніж планувальники під час стратегічних задумів планували. У цьому різниця між війною на папері і реальною війною, у якій беруть участь живі люди і на справжніх транспортних засобах рухаються через справжні заміновані поля, отримують травми, гинуть або підриваються. Тому, це особливо не дивує, що український наступ відбувається повільніше, аніж раніше очікувалося", - заявив Міллі.

Він наголосив, що росіяни розгорнули декілька оборонних ліній зі складними перешкодами, замінованими полями, "зубами дракона" і колючим дротом.

"Говорячи у загальних рисах, українці прорвали декілька рівнів цієї оборони. Вони ще не прорвали їх на 100%, але вони пройшли декілька рівнів, рухаються дуже повільно, зберігаючи боєздатність і дуже ретельно через цей пояс оборони, який розтягнувся на усю територію окупованої Росією України", - сказав Міллі.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Як писав УНІАН, авторитетний військовий аналітик Майкл Кофман висловив думку, що літній контрнаступ ЗСУ наближається до своєї фінальної стадії, адже обидві сторони задіяли стратегічні резерви. Тепер все вирішиться тим, у кого резерви скінчаться раніше.

Також ми розповідали, що погодні умови восени і взимку вплинуть на український контрнаступ, але не призведуть до його остаточного припинення. На цьому зокрема наголошують в Інституті вивчення війни.

Вас також можуть зацікавити новини: