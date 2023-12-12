У результаті двох кібератак повністю ліквідовані конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи РФ.

Кіберпідрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили чергову успішну спецоперацію на території Росії ― цього разу атакували податкову систему держави-агресора.

Як повідомила прес-служба ГУР, під час спецоперації воєнним розвідникам вдалось проникнути в один із добре захищених ключових центральних серверів фєдєральной налоґовой служби (ФНС РФ), а далі ― у понад 2300 її регіональних серверів по всій Росії, а також на території тимчасово окупованого Криму.

Зазначається, що внаслідок кібератаки усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення. Паралельно у такий же спосіб була атакована російська ІТ-компанія Office.ed-it.ru, яка обслуговувала ФНС РФ.

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"У результаті двох кібератак повністю ліквідовані конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи РФ ― знищена уся база даних та її резервні копії (backup). Зв’язок між центральним офісом у Москві та 2300 російськими територіальними управліннями ― паралізований, як і між ФНС РФ та Office.ed-it.ru, що була для податкової дата-центром (банком даних). Фактично йдеться про повне знищення інфраструктури одного із основних державних органів терористичної Росії та численних супутніх даних податкової за великий часовий період", - йдеться у повідомленні.

В ГУР наголосили, що в результаті спецоперації, інтернет-трафік податкових даних у масштабах усієї Росії опинився в руках воєнної розвідки України.

Також зазначається, що відновити роботу податкової росіяни безуспішно намагаються уже четвертий день поспіль.

"За оцінками фахівців, параліч у роботі ФНС РФ триватиме щонайменше місяць. Водночас реанімація податкової системи держави-агресора у повному обсязі ― неможлива. Кібератака ГУР МО України стала черговим серйозним ударом по режиму в кремлі, який на певний час втратив контроль за податками й зборами", - заявили в розвідці.

Операції українських розвідників - останні новини

В листопаді воєнна розвідка України здійснила кіберспецоперацію щодо "Росавіації". Внаслідок успішної складної спеціальної операції у кіберпросторі вдалось здобути великий обсяг закритих службових документів структурного підрозділу міністерства транспорту РФ ― "фєдєрального аґєнтства воздушного транспорта" ("Росавіація"). Вказане відомство відповідає за безпеку польотів та фіксує всі надзвичайні випадки під час використання російської авіації", - пояснюють у розвідці.

Серед отриманих внаслідок зламу та проникнення у ворожі інформаційні системи даних ― перелік щодобових звітів "Росавіації" у масштабах всієї РФ за понад півторарічний період.

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