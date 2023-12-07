Ця кампанія розпочала у листопаді, але найближчим часом очікується поширення нової хвилі фейків проти України.

Головна мета активізації російської дезінформаційної атаки проти України в іноземних ЗМІ спрямована на послаблення міжнародної коаліції, яка надає підтримку Україні для відбиття російської агресії.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов сказав в ефірі телемарафону. "Важливий нюанс згідно повідомлення Центру протидії дезінформації, цю компанію дезінформації готують безумовно не іноземні ЗМІ, а готує держава-агресор та російські спецслужби, і використовуючи для цього у прямий чи непрямий спосіб різноманітні інструменти: лідерів суспільної думки, різні інформаційні мережі, платформи, майданчики, і у тому числі і ЗМІ, залучаючи експертів, журналістів, зокрема, з певним бекграундом роботи на території Російської Федерації у період правління Путіна", - сказав Юсов.

За його словами, за кордоном в багатьох країнах-партнерах України відбуваються важливі події і розглядаються важливі рішення стосовно підтримки і посилення цієї підтримки для України у боротьбі проти російської агресії.

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"У цей період ворог буде намагатися посилювати дезінформаційну кампанію. Нічого нового ми там не побачимо, тобто, набір фейків, кліше про безперспективність українського спротиву, про failed-state, про начеб-то тотальну корумпованість України, і багато інших речей", - сказав Юсов.

Він відзначив, що з початку листопада спостерігається активізація посилення російських інформаційно-психологічних операцій. Ця кампанія має мету послабити міжнародну проукраїнську коаліцію.

"Ця компанія і операція з початку листопада вже триває, але ця фаза - хвиля дезінформації і низка дезінформаційних матеріалів в іноземних ЗМІ - це питання найближчого часу, коли зараз мають прийматися ключові рішення стосовно майбутнього України і посилення підтримки для нашої держави", - наголосив Юсов.

Російська пропаганда

Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає про підготовку дезінформаційної кампанії проти керівництва України. Зокрема, готуються відповідні публікації іноземні журналісти, які працювали у РФ.

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