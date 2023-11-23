Отримані в ході спецоперації данні свідчать, що сфера цивільної авіації РФ перебуває на межі колапсу, вдвічі зросла небезпека польотів.

Воєнна розвідка України здійснила кіберспецоперацію щодо "росавіації", отримані в результаті її проведення дані свідчать, що сфера цивільної авіації РФ перебуває на межі колапсу.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони. "Внаслідок успішної складної спеціальної операції у кіберпросторі вдалось здобути великий обсяг закритих службових документів структурного підрозділу міністерства транспорту РФ ― "фєдєрального аґєнтства воздушного транспорта" ("росавіація"). Вказане відомство відповідає за безпеку польотів та фіксує всі надзвичайні випадки під час використання російської авіації", - пояснюють у розвідці.

Як зазначається, серед отриманих внаслідок зламу та проникнення у ворожі інформаційні системи даних ― перелік щодобових звітів "росавіаци" у масштабах всієї РФ за понад півторарічний період.

Відео дня

"Їхній аналіз свідчить ― сфера цивільної авіації терористичної росії перебуває на межі колапсу. Лише декілька промовистих документальних фактів: упродовж січня 2023 року в цивільній авіації Росії було зафіксовано 185 авіапригод. Близько третини кваліфіковано як інциденти різного рівня небезпеки. Лідером тут став російський ближньомагістральний літак "сухой superjet" ― 34 проблемні випадки", - повідомляє ГУР.

Згідно з документами російського відомства, за перших 9 місяців 2023 року в РФ задокументували 150 випадків технічних несправностей літаків. За аналогічний період 2022 року зафіксовано 50 таких інцидентів. Отже, зростання небезпеки польотів в Росії зросло втричі.

"Найбільш проблемними місцями російської авіації залишаються двигуни та шасі, а також інші важливі елементи: гідросистеми, закрилки та програмне забезпечення. Держава-агресор росія має серйозні труднощі з обслуговуванням бортів із великим нальотом. Через брак потужностей та спеціалістів у Москві намагаються переорієнтувати обслуговування літаків на Іран, де відповідні роботи здійснюють "кустарно" - без відповідної сертифікації", - повідомляє ГУР.

Отримані дані свідчать, що станом на березень 2022 року, росіяни мали близько 820 цивільних бортів іноземного виробництва. І якщо на той час лише до 10% із них пройшли через несертифікований ремонт із застосуванням неавтентичних запчастин, то нині через такий "сервіс" прогнали вже майже 70% авіапарку.

"Гострий дефіцит запчастин призвів до так званого "авіаканібалізму" на Росії, коли одні літаки розбирають для ремонту інших. Згідно з оцінкою наявних даних до середини 2023 року в РФ пустили на "донорство" понад 35% повітряних суден", - інформує розвідка.

Крім того, більшість радянських літаків Ан-2, станом на зараз, не можуть відірватись від землі, оскільки двигуни до них вироблялись у Польщі, але через санкції їхнє постачання припинене. Лише впродовж січня 2023 року серед 220 суден "Airbus", що є в Росії, зафіксовано 19 різних відмов. Зокрема, у в 9-ти літаках, які використовує "аерофлот", зафіксовано 17 випадків задимлення. З 230 літаків "Boeing", які використовуються в Росії, зафіксовано 33 технічні відмови тих чи інших систем літака. Не витримав умов російської експлуатації кожен сьомий бразильський "Embraer", а їх в РФ налічується 21.

"Аналіз характеру авіаційних інцидентів з отриманих документів вказує, що низка відмов, особливо пов’язаних з двигунами, шасі і механізацією крил, має системний характер. Тенденція свідчить ― сфера цивільної авіації на Росії перебуває у зоні серйозної турбулентності з високим ризиком зірватись у круте піке. Відповідна реальність ― прямий наслідок санкцій, найбільш болючими з яких для держави агресора Росії виявились: заборона на постачання повітряних суден і запчастин до них; повна відмова в технічному обслуговуванні і наданні послуг; відмова в оновленні програмного забезпечення; затримання російських повітряних суден за кордоном; обмеження доступу до метеорологічної інформації для аеронавігації", - зазначає ГУР.

У розвідці зауважують, що нині Москва, наражаючи на смертельну небезпеку своє населення, намагається всіма способами приховати нескінченну купу проблем з цивільною авіацією.

Санкції проти Росії: що відомо

Російська Федерація є світовим лідером за кількістю введених проти неї санкцій. Після повномасштабного вторгнення в Україну вона обійшла Іран. Незважаючи на песимістичні прогнози різних експертів, росіяни намагаються довести, що вихід міжнародних компаній і введення санкцій тільки "на благо" країни.

20 листопада прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російська економіка опинилася під загрозою обвалу через введення санкцій, але Росія "мобілізувала всі ресурси, внутрішні сили", для того щоб запобігти "обвалу", бо на економіку дійсно обрушився "абсолютно безпрецедентний вантаж ось цих санкцій".

За словами Пєскова, Росії вдалося стабілізувати економіку "і навіть вийти на траєкторію зростання". Він зазначив, що зростання економіки в три відсотки - недостатнє і має бути вище.

Вас також можуть зацікавити новини: