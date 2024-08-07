Смерть військовослужбовця настала від шоку внаслідок закритої тупої травми грудної клітки.

Військовополонений з "Азова" Олександр Іщенко помер у СІЗО Ростова-на-Дону від завданих йому травм. Про це повідомив заступник командира бригади Святослав "Калина" Паламар, опублікувавши документ із результатами судмедекспертизи.

"Підтверджено факт чергового жорстокого вбивства українського військовополоненого. Документ додаю з погодження пані Олени, дружини закатованого Іщенка Олександра Олександровича, який мобілізувався в "Азов" 27 лютого 2022 року. Це не просто ще одне цинічне порушення росіянами Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Це удар по людській честі й гідності, по міжнародному праву, по тим принципам та цінностям, які ми відстоюємо на фронті", - написав "Калина".

Згідно з результатами розтину, які опублікував Паламар, смерть військовослужбовця настала від шоку внаслідок множинних переломів ребер та закритої тупої травми грудної клітки через "контакт з тупим предметом".

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У російській в'язниці помер водій з полку "Азов"

Як повідомляв УНІАН, у слідчому ізоляторі міста Ростов-на-Дону (РФ) помер військовополонений українець Олександр Іщенко, який служив водієм у полку "Азов". Про смерть Іщенка повідомив його адвокат під час засідання в Південному окружному військовому суді, де розглядають справу понад 20 військовополонених.

За словами повноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, РФ не сповістила Україну про смерть Іщенка. Про смерть військовополоненого Лубінець дізнався від його доньки аж через 9 днів.

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