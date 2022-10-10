У Кривому Розі після знеструмлення триває підняття на поверхню шахтарів.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зазначає, що на Дніпропетровщині сьогодні російськими окупантами було поранено 31 людину, четверо постраждалих - у тяжкому стані.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"18 ракет, скерованих на Дніпропетровщину. 5 з них вдалося збити силам ППО. Четверо загиблих і 31 поранений, з них 10 людей в лікарні. Четверо постраждалих - у важкому стані", - зазначив Лукашук.

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Він додав, що під удар потрапили чотири райони області: Дніпровський, Кам'янський, Нікопольський та Криворізький.

"У Дніпрі внаслідок ракетних обстрілів пошкоджено більше десяти багатоповерхівок, будівлю підприємства, близько чотирьох десятків автомобілів, автобус, зупинку громадського транспорту, кілька магазинів. Дві пожежі ліквідовано рятувальниками. Били окупанти й по критичній інфраструктурі", - зазначив чиновник.

У Кам'янському та Криворізькому районах під ударом також опинилася критична інфраструктура.

У Кривому Розі 30 тис. людей лишилися без води, але водопостачання вже відновлене. Деякі райони були знеструмлені. Наразі енергетики ще працюють, 11 тис. родин лишаються без світла.

"Після ворожих ударів і знеструмлення частини Кривого Рогу в шахтах під землею перебувало понад 850 шахтарів. Серед них були й жінки. Більшість з них вже підняли на поверхню, цей процес ще триває", - повідомив Лукашук.

У Нікопольському районі внаслідок ракетного удару було пошкоджено склад сільськогосподарського підприємства.

Масований обстріл України сьогодні - що трапилося на Дніпропетровщині

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко заявив, що внаслідок ворожої масованої атаки на Дніпропетровську область загинули щонайменше четверо осіб, ще 19 - дістали поранення.

У небі над Кривим Рогом українською повітряною обороною було знищено два ворожих дрона-камікадзе Shahed-136.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, ворог запустив 84 крилаті ракети й багато безпілотників, було збито понад 50 ворожих повітряних цілей. Через масовану ворожу атаку загинули 11 осіб, а 64 - постраждали.

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