Російські окупанти на Дніпропетровщині вдарили по об’єктах критичної інфраструктури, житлових кварталах, зупинках транспорту.

Росія 10 жовтня завдала ракетного удару по Дніпропетровській області, щонайменше четверо людей загинули, 19 поранено.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни скерували на область понад 10 ракет. Чотири ракети знищила наша ППО", - заявив він.

Відео дня

Резніченко додав, що Росія вдарила по об’єктах критичної інфраструктури, житлових кварталах, зупинках транспорту.

"Ворог бив тоді, коли люди йшли на роботу. Умисно. Щоб посіяти паніку. Є серйозні руйнування. Всі служби працюють. В одному з районів Кривого Рогу зникло світло. На зараз без електроенергії понад 80 тисяч людей", - заявив очільник ОВА.

Вибухи у Дніпрі 10 жовтня

Серію вибухів чули 10 жовтня під час повітряної тривоги, є прильоти. За словами очевидців, після вибуху почалася пожежа. Зокрема, повідомляється про "приліт" ракети в передмісті.

Згодом з'явилися фото наслідків удару по Дніпру. Поряд – сильно пошкоджений пасажирський автобус.

Вас також можуть зацікавити новини: