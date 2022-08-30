Ворог використовував самохідні артилерійські установки та міномети.

Сьогодні російські окупанти обстріляли п'ять громад Сумщини: зафіксовано 43 "прильоти".

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"За день, з 10 ранку до 22 вечора, росіяни чотири рази відкривали вогонь по території області, зокрема по Краснопільській, Есманьській, Шалигинській, Зноб-Новгородській та Буринській громадах. Усього 43 "прильоти", - розповів він.

Відео дня:

За словами голови ОВА, ворог використовував самохідні артилерійські установки та міномети.

"Обійшлося без жертв та руйнувань", - додав Живицький.

Нагадаємо, на Сумщині підірвався на міні власник аграрної компанії. Так, у результаті інциденту загинув місцевий фермер - власник аграрної компанії та депутат селищної ради, голова асоціації фермерів та приватних земле­власників Сумської області Іван Дейнека.

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