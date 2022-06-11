Також 10 людей дістали поранення.

Сьогодні російські окупанти вбили на Донеччині двох цивільних.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 11 червня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Нетайловому і Старому Каравані. Ще 10 людей дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - зазначив очільник ОВА.

Також він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, росіяни вивозять жителів Сєверодонецька в Луганськ з метою пограбування квартир. У пустих квартирах росіяни займаються мародеством. "Люди повертаються через тиждень, а їх квартири пограбовані", - зазначив голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко. За його даними вже є також конкретні факти щодо Попасної та Рубіжного.

Також повідомляється, що наразі близько 50% території Сєвєродонецька залишається окупованою.

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