Окупанти вдарили по житловому будинку, коли всередині знаходилися люди.

У Костянтинівці Донецької області собака Бадді чекає своїх господарів на руїнах знищеного окупантами будинку. Будівля знищена повністю. Не постраждав тільки пес.

Відео з місця події опублікувала Нацполіція.

Ворожий снаряд влучив у приватний сектор Костянтинівки у четвер, 9 червня, близько 20:00. Прямим попаданням окупанти знищили дім господарів собаки. Під час удару Бадді перебував у дворі будинку. Він виявився єдиним, хто не постраждав.

На місці працювали поліціянти та рятувальники. З-під завалів витягнули одного живого чоловіка, а також тіло одного мертвого. Жертв могло бути більше, але частина сім'ї вчасно виїхала. Постраждалі чоловіки наглядали за житлом та городом.

Поліція задокументувала наслідки удару і відкрила кримінальне провадження за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, російські солдати змушені харчуватися українськими собаками. Їх командири продають сухпайки, призначені для потреб армії РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: