Наразі близько 50% території міста залишається окупованою.

Російська окупаційна армія вивозить мешканців Сєверодонецька в Луганськ з метою пограбування квартир.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.

"У Сєвєродонецьку дуже гаряче. Тривають вуличні бої. Наші хлопці потроху відбивають центральну частину (міста - УНІАН)", - зазначив він.

За словами Власенко, попередньо, близько 50% території міста залишається окупованою.

"Реально ситуація дуже пекельна. Бої дуже потужні. Усе ж таки сили росіяни кинули всі саме на Сєвєродонецьк", - додав голова РВА.

Він уточнив, що окупанти використовують й артилерію, й важке озброєння.

Власенко розповів, що є інформація про вивезення містян з окупованої частини Сєвєродонецька до окупованого Луганська. Після цього в пустих квартирах росіяни займаються мародеством. "Люди повертаються через тиждень, а їх квартири пограбовані", - зазначив Власенко. За його даними вже є також конкретні факти щодо Попасної та Рубіжного.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку ЗСУ знищили ворожу техніку та укріплення у східній частині міста.

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