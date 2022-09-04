Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Сьогодні російські війська завдали 14 ракетних та понад 15 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах України.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

"Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Намагається покращити логістичне забезпечення своїх військ. Ворог з високою інтенсивністю веде повітряну розвідку із застосуванням БпЛА. Здійснює пошук слабких місць у нашій обороні, намагається покращити тактичне положення", - розповіли у Генштабі.

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Так, протягом поточної доби ворог завдав 14 ракетних та понад 15 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України.

Зазначається, що авіаційне угруповання противника веде бойові дії з метою підтримки дій наземних угруповань, найінтенсивніше - на Південнобузькому та Донецькому напрямках.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" та "демілітаризацію" української держави.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети. Також у окупованих районах росіяни скоюють воєнні злочини, катуючи й жорстоко вбиваючи цивільне населення.

Володимир Путін стверджував, що кінцевою ціллю війни в Україні нібито є захист Донбасу і створення умов, які гарантують безпеку РФ.

Початкова спроба росіян захопити Київ блискавичним штурмом була зірвана, що змусило російську армію перегрупуватися та зосередитися на артилерійській кампанії на сході. Двосторонні переговори про припинення вогню були зірвані після виявлення доказів воєнних злочинів, скоєних російськими окупаційними військами у квітні.

Дії Росії були засуджені західними країнами, які запровадили санкції проти Москви. Утім, "бучанські кати" отримують зарплатню в російському "Газпромбанку", який досі уникнув масштабних санкцій Заходу.

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