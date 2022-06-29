Президент РФ стверджує, що цілі війни Росії проти України не змінилися.

Президент Російської Федерації Володимир Путін стверджує, що війська його країни "досягають своїх цілей" під час війни в Україні.

Очільник РФ стверджував, що цілі протистояння не змінилися, але тактика може бути різною, пише "РИА Новости".

Путін також назвав нібито "кінцеву" мету Росії у війні з Україною.

"Кінцева мета спецоперації - захист Донбасу та створення умов, що гарантують безпеку Росії", - цитує агентство його слова.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Американська розвідка попереджала про те, що РФ планує вдертися в нашу країну.

Влада РФ навіть не оголосила українській державі війну, а назвала дії своїх сил "спецоперацією" для "демілітаризації" та "денацифікації" нашої країни.

Через окупантів у нашій країні загинуло багато цивільних. Лише в одному Маріуполі Донецької області жертвами супротивника стали понад 20 тисяч осіб.

Українські воїни давали гідну відсіч супротивнику. На нашій землі станом на 29 червня знищено близько 35 тис. 450 ворогів.

Держсекретар Ентоні Блінкен говорив, що вторгненням в Україну Володимир Путін не досяг жодної стратегічної мети та підірвав силу своєї держави.

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